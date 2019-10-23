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Niğde'de  Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

NİĞDE'de tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği 6'ncı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

NİĞDE'de tarım makineleri, hayvancılık, tavukçuluk, yem, su ürünleri, balıkçılık, arıcılık, gıda, çiçekçilik ve ekipmanlarının sergilendiği 6'ncı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı. 130 firmanın katılım gösterdiği fuar, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Niğde Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 6'ncı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile çok sayıda davetli katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, nüfusunun yüzde 70'inin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı Niğde'nin elma, patates, lahana ve kiraz üretiminde ülkede lider kentlerden biri olduğunu söyledi.
Fuarın çiftçileri sektördeki yeniliklerle buluşturup, tüm paydaşları bir araya getirdiğini ve aynı zamanda Niğde tarımının gelişmesine katkı sağladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti Ekilebilir alanların azalması ile ters orantılı olarak nüfusun artması, ihtiyacın çeşitlenmesi daha teknolojik verimli üretim metotlarını zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan tüketicinin bilinçlenmesi ve beslenmeye dayalı sağlık sorunlarının artması, üretimde kalite, sağlık ve hijyen gibi kavramları da beraberinde getirmiştir. Beslenme gibi en temel insani ihtiyacın yerel kaynaklarla giderilmesi ülkeler için de son derece stratejik bir konudur. Bu nedenle devletimiz her zaman çiftçimizin ve üreticinin yanında olmuş, farklı tür ve miktarlarda destek ve teşvikler vermiş ve vermeye de devam etmektedir dedi.
Şimşek, Niğde'nin hayvan varlığı ile hayvansal ve tarımsal üretimde bölgesinde önemli bir konumda olduğuna dikkati çekerek, özellikle et üretimi amaçlı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarında bu alanda adından çokça söz edilir bir kent haline geleceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler fuarı gezdi.

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