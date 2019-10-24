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Niğde'de telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 35 bin 500 lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 35 bin 500 lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini başkomiser Yasin Yılmaz olarak tanıtan kişinin, "adının kuyumcu soygununa karıştığını" söyleyerek kendisinden 35 bin 500 lira aldığını belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler Halil G. ve Ali E'nin otomobille Mersin'e kaçtıklarını tespit etti.

Operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirilen zanlıların, Eskişehir’de de 4 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Niğde telefon dolandırıcılığı

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