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Niğde'de Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bor ilçesinde düzenlenen festivalde, 322 öğrencinin yer aldığı tiyatro toplulukları tarafından 19 oyun sahnelenecek

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde, öğrencilerin 19 oyun sahneleneceği Tiyatro Festivali başladı.

Bor Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen festivalin açılışında, protokol üyeleri ve öğrenciler, tren garından Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Öğrencilerin kostümleriyle katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen festivalin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Şimşek, "Festival sayesinde Bor halkı ve öğrenciler, tiyatroyu yakından tanıma fırsatı bulacak, bu sanatla iç içe olacak. Festivalle, öğrencilerin sosyalleşme süreçlerine ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlanacaktır." dedi.

Kaymakam Bekir Sıtkı Dağ ise toplumsal anlamda sanatın medeniyet inşası araçlarından birisi olduğunu belirterek, "Tarihin bize öğrettiği en önemli derslerden birisi, savaşlarla, fetihlerle ülkeleri işgal edebilirsiniz, topraklar kazanabilirsiniz ama sanattan mahrumsanız fethettiğiniz topraklarda medeniyet inşa edemezsiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Niğde Dip Sanat Merkezi tarafından tiyatro oyunu sahnelendi. Öğretmenlerden oluşan Yedi iklim grubu da konser verdi.

Bir hafta sürecek festival kapsamında, 322 öğrencinin yer aldığı tiyatro topluluklarınca 19 oyun sahnelenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bor Kaymakamlığı Niğde Tiyatro Festivali

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