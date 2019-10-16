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Niğde'de "tombala" operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Niğde'de "tombala" operasyonu: 6 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşakapı Caddesi'ndeki Kiraz Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, derneğe düzenledikleri operasyonda, kumara aracılık yapan ve yer temin eden 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kumar oynadığı gerekçesiyle de 28 kişiye 8 bin 960 lira para cezası kesildi.

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