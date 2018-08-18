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Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamyonun park halindeki kamyona çarpması sonucu bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı.

Yahya Katip idaresindeki 31 SJ 731 plakalı sebze yüklü kamyon, Niğde-Adana Otoyolu Başmakçı köyü yakınında, yol kenarında park halindeki Nail Gül'e ait 51 BD 670 plakalı kamyona çarptı.

Katip'in kullandığı kamyonda bulunan Mehmet Ali Düzen (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Katip, AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başmakçı köyü Niğde trafik kazası

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