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Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Niğde’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil, Ergün Karabacak’ın kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün Karabacak, olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan Karabacak’ın oğlu Muhammet Karabacak ve otomobil sürücüsü Yusuf Özgen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Çayırlı Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Ergün Karabacak’ın cenazesi Niğde’de hastane morguna kaldırıldı.

Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarhisar köyü çıkışında, Yusuf Özgen idaresindeki 51 AV 004 plakalı otomobil, Ergün Karabacak’ın kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün Karabacak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Karabacak’ın oğlu Muhammet Karabacak ve otomobil sürücüsü Yusuf Özgen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çayırlı Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Ergün Karabacak’ın cenazesi Niğde’de hastane morguna kaldırıldı.

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