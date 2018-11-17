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Niğde'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

Niğde'de trafik kazası: 7 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin E. idaresindeki 38 EE 039 plakalı otomobil, Bor çevre yolu kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet I'nın kullandığı 51 AG 763 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Firat K. yönetimindeki 38 JG 261 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Esila Elem M. (10), Yiğit Yunus I. (7), Keziban I. (53) ve Nurettin K. yaralandı.

Niğde Ömer Haslidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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7 yaralı Niğde trafik kazası

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