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Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

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