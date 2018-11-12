Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getirileceği bilgisini üzerine yeni terminal civarında, içinde 2 kişinin olduğu taksiyi durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde satışa hazır 30 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan F.B. ve A.H.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

