Niğde'de uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getirileceği bilgisini üzerine yeni terminal civarında, içinde 2 kişinin olduğu taksiyi durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde satışa hazır 30 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan F.B. ve A.H.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
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