Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında T.Ç'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelinin Altunhisar ilçesindeki bağ evi çevresinde fiziki takip yapan ekipler, evden ayrılan bir aracı Bor ilçesinde durdurdu.

O.E, S.Ö. ve T.A'yı gözaltına alan alan ekipler, araçta bir miktar esrar buldu.

Ekipler, şüphelilerden T.Ç'yi ise Altunhisar-Bor yolunda durdurdukları başka araçta gözaltına aldı.

Bu araçta dedektör köpek "Marifet"in de katılımıyla yapılan aramada, kavanoz içerisinde bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve çengel tartı ele geçirildi. T.Ç'nin bağ evindeki aramada da uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

