Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Niğde’de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ulukışla ilçesinde R.Y. ve H.O.B.’nin uyuşturucu madde alacakları bilgisine ulaştı. Ulukışla’da ekipler şüphelilerin aracını durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan araç içerisinde yapılan aramada, 5 adet küçük şeffaf poşet içerisinde 8,30 gram gelen eroin maddesi, alüminyum folyoya sarılı kağıt içerisinde daralı ağırlığı 1,16 gram gelen eroin maddesi, alüminyum folyoya sarılı kağıt içerisinde daralı ağırlığı 0,96 gram gelen sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, katlanmış beyaz kağıt içerisinde daralı ağırlığı 0,32 gram gelen sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, Alüminyum folyoda içerisinde 3 adet katlanmış kağıtta daralı ağırlıkları 0,73 gram gelen sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, daralı ağırlığı 0,66 gram gelen eroin maddesi ile daralı ağırlığı 0,70 gram gelen sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan 2 kişiye uyuşturucu maddeleri sattığı iddia edilen S.K.’nin Ulukışla ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada ise, uyuşturucu madde paketlemekte kullanıldığı değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo rulosu, Powerbank içerisinde gizlenmiş 2 adet kilitli poşette daralı ağırlıkları 2,03 gram ve 3,85 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, çizgili kağıda sarılı daralı ağırlığı 1,03 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, beyaz çizgisiz kağıt içerisinde çizgili kağıda sarılı daralı ağırlığı 1,34 gram gelen eroin maddesi, duvar dibine dökülmüş halde görevlilerce kağıt üzerine alınan daralı ağırlığı 0,45 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, aynı ebatlarda kesilmiş 8 adet uyuşturucu madde paketlemekte kullanıldığı değerlendirilen poşet, TV sehpası çekmecesinde 3 adet Pregabalin Capsules ibareli uyuşturucu madde tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen reçetesiz sentetik ecza, şüphelinin eroin maddesini çoğaltmakta kullandığını beyan ettiği daralı ağırlığı 31,9 gram sarı/gri renkli toz halinde madde ele geçirildi. S.K.’nin üzerinde yapılan aramalarda da 7 adet Pregabalin Capsules 300 mg ibareli uyuşturucu tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen reçetesiz sentetik ecza, 2 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlıkları 1,69 gram ve 1,22 gram gelen eroin maddesi elde edildi. Ayrıca şüphelilerden R.Y.’nin 4 yıl 2 ay, S.K.’nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezaları nedeni ile aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

