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Niğde'de yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

Niğde'de yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.T, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fiziki takip sonucu kent merkezinde gözaltına alındı.

Örgütün üst düzey yöneticileriyle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen, Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) üyesi olduğu tespit edilen F.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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FETÖ Niğde tutuklama

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