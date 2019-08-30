Niğde'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti.
Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'a katılan Serdar Yavuz (41), Hasan Dağı'ndan havalandı.
Paraşüt, kalktıktan kısa bir süre sonra Niğde'nin Çiftlik ilçesi Kitreli köyü yakınlarına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz'un cenazesi, helikopterle bulunduğu yerden alınarak Konya'ya götürüldü.
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