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Niğde'de yeni başkan AK Parti'li Özdemir

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Emrah Özdemir (39), resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.

Niğde'de yeni başkan AK Parti'li Özdemir

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Emrah Özdemir (39), resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.
İttifak yapılmayan Niğde'de 2014 seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Faruk Akdoğan 18 Ekim 2017'de istifa etmiş, yerine AK Parti meclis üyesi Rıfat Özkan başkan seçilmişti. Özkan, yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmedi. AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alarak kentin yeni belediye başkanı oldu.
KİMDİR?
İnşaat mühendisi olan Emrah Özdemir, 2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013 yılında AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2017 Ekim'e kadar İl Başkanlığı yapan Özdemir, 2 çocuk babası.

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