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Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametine giden yük treni, Bor ilçesi ile Kemerhisar beldesi arasındaki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile çarptı.

Otomobildeki Mustafa Büyükbalta (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Turgay Özil (43) ve Ferhat Büyükbalta (32), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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