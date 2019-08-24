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Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de "yüksek sesle konuşma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı.

Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuştukları iddia edilen kişiler ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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