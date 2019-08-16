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Niğde’de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Niğde’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, 05.30 sıralarında Ulukışla ilçe merkezi girişinde meydana geldi.

Niğde’de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Niğde’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, 05.30 sıralarında Ulukışla ilçe merkezi girişinde meydana geldi. E.Ç.E. yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil ilk olarak İ.A. idaresindeki 06 HE 1328 plakalı otomobile çarptıktan sonra kendi şeridine giren S.Y.’nin kullandığı 34 PC 5013 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 3 otomobilin içerisinde bulunan 8 yaralı Niğde’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.T.(19), ile H.Y. (46), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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