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Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı

Ali KADİ NİĞDE (DHA)-NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, kar yaşığı nedeniyle görüş mesafesinin azalması, üç otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada araçlarda bulunan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edihlen olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı

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