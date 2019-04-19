HABER

Niğde'deki bulantı ve ishal vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi: - "Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Başkanlığına gönderilen içme suyu numunelerinde, viral ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır"

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Başkanlığına gönderilen içme suyu numunelerinde, viral ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirliliğine rastlanmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kentte, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişinin hastanelere ve sağlık kuruluşuna başvurmasının ardından alınan su numunelerinin Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Başkanlığına gönderilen içme suyu numunelerinde, viral ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. Niğde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarlarında günlük olarak yapılan mikrobiyolojik analizlerde de herhangi bir sorun gözükmemektedir.
İl Sağlık Müdürlüğümüz, su tahlilleri ve bakiye klor ölçümlerini hafta sonları da dahil olmak üzere günlük olarak yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımız musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla kullanabilirler."

Pazar gününden bu yana kentte bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişi, başta Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurmuştu. Niğde Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatmış, alınan su numuneleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, izinli personel gönüllü olarak görevlerine devam etmiş, halkın mağdur olmaması için ek acil poliklinikler açılmıştı.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Türkiye Bulgaristan arasında ilk adım atıldıTürkiye Bulgaristan arasında ilk adım atıldı
Empati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılarEmpati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulantı ishal kusma Niğde numune Su

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.