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Niğde'deki iş yerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

İş yeri sahibinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de elektrik malzemesi satılan dükkana yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Şahinali Mahallesi'nde İsmail Ören'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan İ.Ü, F.Ü, O.Ü. ve M.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Şahinali Mahallesi'nde 2 gün önce İsmail Ören'e ait iş yerine 4 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan Ören, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Niğde pompalı tüfek silahlı saldırı

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