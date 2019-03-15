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Niğde’deki kazada ölen 2 kişi Karaman’da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi, memleketleri Karaman’da toprağa verildi.

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi, memleketleri Karaman’da toprağa verildi. Aynı otomobilde bulunan ve ağır yaralanan İsmail Ertürk’ün kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
Kaza, dün gece Niğde-Adana Otobanı Ulukışla Eminlik Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil gişelerin beton kaldırımına çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan Ömer Özcan, Musa Şimşek’in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan İsmail Ertürk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ömer Özcan ile Musa Şimşek, memleketleri Karaman’da toprağa verildi. İkindi namazına müteakip Ömer Özcan için Yeşil Camide, Musa Şimşek içinde Musalla Meydanı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Özcan ile Şimşek’in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından hayatını kaybeden Ömer Özcan ile Musa Şimşek Hamidiye Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

“Kazadan 1 saat önce canlı yayın yapmışlar”
Kazada aynı araçta bulunan arkadaşlardan Ömer Özcan ile Musa Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsmail Ertürk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İsmail Ertürk’ün kazadan 1 saat önce yolda giderken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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