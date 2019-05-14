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Niğde'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili anne ve oğlu tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli kadın ve oğlu tutuklandı.

İlçeye bağlı Kızılca köyündeki silahlı kavgayla ilgili gözaltına Hülya G, oğlu Yaşar G. ve eşi Hanifi G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren anne Hülya G. ile oğlu Yaşar G, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, baba Hanifi G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tarlada çalışan Hülya G, 12 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan Salim, Devlet ve Hatice Mutlu'yu çıkan tartışma sonucu evden getirdiği av tüfeğiyle yaralamıştı. Yaralılardan Devlet Mutlu, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli Hülya G. ile eşi ve oğlu da gözaltına alınmıştı.

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