Niğde'deki silahlı kavga

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 17 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler, daha önce gözaltına alınan 30 zanlıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Bayat köyünde iki aile arasında arazi anlaşması nedeniyle 28 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 30 kişi gözaltına alınmış, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmişti.

