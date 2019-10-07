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Niğde'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Murtaza köyünde biri muhtar 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ve Reşit Şahin'i öldürdükleri iddiasıyla yakalanan S.Ü. ve C.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ile Reşit Şahin, 5 Ekim'de köye ait arazide izinsiz hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüş, şüpheli S.Ü. ve C.Ü. suç aletiyle gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan otlatma kavgası muhtar Niğde

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