Niğde'deki trafik kazası

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili minibüsün şoförü tutuklandı.
Merkez Yeşilgölcük beldesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar'ın (40) hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ahmet B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüsün dün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
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