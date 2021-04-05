HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Niğde’den emekli amirallere suç duyurusu

Niğde’den emekli amirallere suç duyurusu

05.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de, Sivil Toplum Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek Niğde Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu üyeleri Niğde Adliyesi bahçesinde bir araya gelerek bazı emekli amirallerin açıklamalarına tepki gösterdi.Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu dönem sözcüsü Ebuzer Doğan, “Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.Doğan, "Deniz kuvvetleri emeklisi" sıfatıyla yayınladıkları bildirinin içerik itibariyle bunların olsa olsa "amiral eskisi" olabileceğini belirterek şunları dedi:“Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar.

1/

Niğde’de, Sivil Toplum Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek Niğde Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu üyeleri Niğde Adliyesi bahçesinde bir araya gelerek bazı emekli amirallerin açıklamalarına tepki gösterdi.
Niğde Sivil Toplum Platformu Platformu dönem sözcüsü Ebuzer Doğan, “Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.
Doğan, "Deniz kuvvetleri emeklisi" sıfatıyla yayınladıkları bildirinin içerik itibariyle bunların olsa olsa "amiral eskisi" olabileceğini belirterek şunları dedi:
“Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmasını yerinde bulduklarını ifade eden Doğan, “Biz de Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadıProf. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu’na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi

Kemal Kılıçdaroğlu’na 'İBB yardımlarda bizi ayırıyor' sitemi

Turizmde 'kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir

'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir

Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Böbreklerinde taş olanlar rağbet gösteriyor! Uzman isimlerden kaya levreği taşı uyarısı

Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

2021 Ramazan imsakiyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.