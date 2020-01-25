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  4. Niğde’den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ’a yardıma gönderildi

Niğde’den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ’a yardıma gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112  ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Niğde’den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ’a yardıma gönderildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde’den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ’daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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