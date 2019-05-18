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Niğdeli asker Hatay’da şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Hatay’da görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, kaza sonucu şehit oldu.

Niğdeli asker Hatay’da şehit oldu

Hatay’da görevli Piyade Er Ertuğrul Üstün, kaza sonucu şehit oldu. Şehit Üstün’ün acı haberi Niğde Merkeze bağlı Kayırlı köyündeki ailesine ulaştı.
Reyhanlı İlçesi, Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında nöbetçi olan P.Er Ertuğrul Üstün Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan iki Suriye uyruklu şahsa müdahale etmek istediği esnada, duvarın üstünden aşağıya düşerek kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası Kayırlı köyünde düzenlenecek tören sonrası köy mezarlığına defnedilecek.

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