Niğdeli mühendis koronavirüs oyunu geliştirdi

Pandemi döneminde kendi alanında neler yapabileceğini düşündüğünü anlatan Bilgisayar Mühendisi Sinan Ümit: “Bu pandemi sürecinde hastanemizde yoğun çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda kendi alanımda da ne yapabilirim diye düşündüm ve herkesin cep telefonlarını yoğun bir şekilde kullandığını bildiğim için cep telefonu üzerinden bir uygulama oyun yaparak bir bilinç oluşturmayı sağlayabilirim. Aslında bunu bir oyun şeklinde insanlara sunmak geldi, bu düşünce oluştu. Bende Android platformlar için bir oyun geliştirdim.'' dedi.

VİRÜS TEMASINDA MASKE YOKSA OYUN BİTİYOR

Sinan Ümit oyun hakkında, ''Bu oyunda bir kuşumuz var. Bu kuş virüslerden kaçarken maskeleri de toplamaya çalışıyor. Maskeleri topladıkça da virüslere karşı daha dirençli, daha uzun ömürlü bir şekilde oluyoruz. Yani, maskemiz bittiği zaman, virüse temas ettiğimizde oyun bitiyor, kuşumuz daha fazla devam edemiyor. Oyun bitiminde de ekrana burada gördüğünüz görsel geliyor. Burada da yapmamız gerekenler, yapmamız gerekenler şeklinde ekrana geliyor.” ifadelerini kullandı.