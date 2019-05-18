Niğdeli şehit tekbirlerle uğurlandı

Hatay’da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye’ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Şehit Üstün’ün cenazesi, Hatay’dan hava yoluyla Nevşehir’e oradan da kara yoluyla Niğde’nin Kayırlı köyündeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Üstün, meydanda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Gamze de tabuta sarılarak "Vatan sağ olsun, gurur duyuyorum" dedi. Şehidin kardeşi Refik Üstün’ün de Iğdır’da vatani görevini yaptığı ve tören için Niğde’ye geldiği öğrenildi.

Törene, şehidin babası Ramazan, annesi Gülsüm Üstün ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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