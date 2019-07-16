Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasının 3‘üncü yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı’na akın etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri ve kent protokolü, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından, kabre karanfil bırakıldı.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Vali Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet ve millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi. Türk Ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi, milleti ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya, devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şöyle devam etti: