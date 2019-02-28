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Niğde’nin en güzel yürüyüş rotası Emli Vadisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Aladağlar’ın Niğde sınırları içinde kalan Emli Vadisi eşsiz doğa manzarası ile fotoğrafçıların, doğa sporlarına uygunluğu ile de sporcuların buluşma noktası.Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı, 1995 yılından bu yana milli park unvanı taşıyor.Dağcıların ve tırmanma sporu ile uğraşan kişilerin en çok tercih ettiği parkurlar arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.Jeolojik yapısı, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla doğa severlerin keyifle ziyaret ettiği Emli Vadisi en ideal trekking parkurlarını da içinde barındırıyor.Bir çok spor aktivitesine ev sahipliği yapan bölgede dağcıların gözdesi Demirkazık Dağı’nın yanı sıra kaya tırmanışı, kayak, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için bölge, sporcular, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin yaptığı yürüyüşlerle Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Emli Vadisi ise popüler bir turizm alanı olarak yaygınlaşıyor.Farklı bitki türlerinin görüldüğü, kamp yapmak için alanların da bulunduğu Emli Vadisi Aladağlar’da uzun trekking düşünenler için ideal bölgelerden birisi.Yılın belli zamanlarında vadiye yürüyüş gerçekleştiren Niğde Doğa Sporları Kulübü üyesi Cengiz Ertane yaptığı açıklamada, "Aladağlar ülkemizde bulunan nadir güzelliklerinden bir bölümünü oluşturuyor.

Aladağlar’ın Niğde sınırları içinde kalan Emli Vadisi eşsiz doğa manzarası ile fotoğrafçıların, doğa sporlarına uygunluğu ile de sporcuların buluşma noktası.
Niğde, Kayseri ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı, 1995 yılından bu yana milli park unvanı taşıyor.
Dağcıların ve tırmanma sporu ile uğraşan kişilerin en çok tercih ettiği parkurlar arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Jeolojik yapısı, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla doğa severlerin keyifle ziyaret ettiği Emli Vadisi en ideal trekking parkurlarını da içinde barındırıyor.
Bir çok spor aktivitesine ev sahipliği yapan bölgede dağcıların gözdesi Demirkazık Dağı’nın yanı sıra kaya tırmanışı, kayak, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için bölge, sporcular, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin yaptığı yürüyüşlerle Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Emli Vadisi ise popüler bir turizm alanı olarak yaygınlaşıyor.
Farklı bitki türlerinin görüldüğü, kamp yapmak için alanların da bulunduğu Emli Vadisi Aladağlar’da uzun trekking düşünenler için ideal bölgelerden birisi.
Yılın belli zamanlarında vadiye yürüyüş gerçekleştiren Niğde Doğa Sporları Kulübü üyesi Cengiz Ertane yaptığı açıklamada, "Aladağlar ülkemizde bulunan nadir güzelliklerinden bir bölümünü oluşturuyor. Aladağlarda her türlü doğa sporunu yapmak mümkün. Biraz önce kayak yapan kişileri de gördük. Fotoğrafçılar için inanılmaz güzellikler sergileyen bir bölge. Trekking, dağ tırmanışı gibi bütün sporların bir arada yapılabileceği ender güzelliklerden bir coğrafya" dedi.
Kulüp üyesi Hande Tokmak, "Aladağlar önemli dağcılık merkezlerimizden birisi.Fırsat buldukça buraya trekking yapmak ve fotoğraf çekmek için geliyoruz. Endemik fotoğraf türleri için de uygun bir bölge. Bugün kardelen fotoğrafları çekmeyi planlıyoruz umarız güzel bir yolculuk olacaktır" diye konuştu.
Emli Vadisi’ne Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünden 7 kilometrelik yolla ulaşmak mümkün.

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