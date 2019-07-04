Niğde’nin "Sarı Civciv"i olarak bilinen Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki hizmet aracı yıllara meydan okuyor.

38 yıldır hizmet veren 1975 model Vosvos’u kuruma geldiği günden bu yana kullanan Doğan Yılmaz araca gözü gibi bakıyor. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Yılmaz’ın 1981 yılında kuruma hibe edilen araçla bir gönül bağı oluştu. Hurdaya verilmek üzereyken kuruma hibe edilen araca ise "Sarı Civciv" adı verildi.

Aracın her gün bakımını, temizliğini özenle yapan ve bu özeni için kendisine başarı belgesi de verilen Yılmaz, aracından ayrılamadığı için emekli olmayı da düşünmediğini söyledi. Doğan Yılmaz, "38 yıldır bu araçla birlikte mücadele ediyorum Milli Eğitim Müdürlüğünde, halen de devam etmekteyim. Gözüm gibi de bakıyorum. Adı halkın dilince ’Sarı Civciv’ diye geçiyor. 1981 yılında hurdadan geldi. Getiren kişi arabadan kamerasını aldığı için çöplüğe götüreceğini söyledi. O zaman devlet kapısında araba nadirdi, müdür beyin arkadaşı olduğu için hibe olarak aracı 1981’de aldık biz, halen de devam ediyoruz’’ dedi.

Köy okullarına müdürlük tarafından gönderilen malzemeleri taşıyan ve resmi törenlerde ses sistemi olarak kullanılan araçla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Sarı Civciv’in yaptığı iş anlatmayla bitmez, her türlü işi yapıyor. Ses düzeni olsun, masa, bilgisayar olsun okulun ihtiyacı ne varsa taşımada devam ediyoruz. Gözüm gibi bakıyorum, kendimden de iyi bakıyorum. Günlük banyosu vardır bunun. Günlük banyo yaptırmadan yerine koymam arabayı. Yaz kış aynı. Daha Niğde’de arabayı kirli gören olmamıştır kesinlikle. Kışın karda altları buz olduğu zaman buzları indirmeden eve dönmem. Arabanın bir ruhu olduğuna inanıyorum. Dili yok ama canı var, o da beni taşıyor. Biz onunla acayip bir özdeşleşmişiz. Emekliliğim doldu ama Sarı Civciv’i bırakamadım. Ne o beni bırakabildi ne ben onu. Başkası kullanırsa çok üzülürüm. Alan kişi bu arabayı üzer. Bunun marifetleri çoktur, sürmesi bile farklıdır bunun. Bu hava basmalıdır, normal araba gibi değildir. Bunun marifetleri çoktur, onun için üzülürüm alan kişi 3 gün, 1 hafta gitmez bununla. Ben gittikten sonra zaten hurdaya gider. O beni bırakana kadar ben onu bırakmayacağım. Emekli olmayı da düşünmüyorum’’ dedi.

Aracı yolda görüp satın almak isteyen kişiler olduğunu söyleyen Doğan Yılmaz, "Resmi plakalı araç ama sat diyen çok oluyor, nazar değer diye de çok süslemiyorum zaten" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şenel ise, "Müdürlüğümüzün Sarı Civciv’ini haber yaptığınız için teşekkürler. Gerçekten bu araç bizim medarı iftiharımız. Sadece aracımız medarı iftiharımız değil, Doğan abim de medarı iftiharımız. Şunu belirtmek istiyorum özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kamu malına maalesef çok yeterince değer verilmiyor. Kamu malı diye kıymet bilinmiyor ama sağ olsun bizim Doğan abimiz 38 yıldır bizim Sarı Civcivimizi kendi evi gibi kendi tabiri vardır eşim der, kendi eşi gibi kıymet verdiği bir araçtır. Bütün buradan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şoförlerimize örnek olmasını diliyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum müdürlüğümüz adına ve kendisine de bu araca olan verdiği değerden dolayı da bir başarı belgesiyle ödüllendireceğiz. Daha önce de ödüllendirdik, yine ödüllendireceğiz. Çünkü hak ediyor kendisi. Biz kendisinin emekli olmasını istemiyoruz. Zaten Doğan abim emekli olduğu gün bu araçta emekli olur. Sonuna kadar araç da kalacak Doğan abim de bizimle kalacak inşallah’’ dedi.