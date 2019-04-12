Nigel Farage Brexit Partisinin liderliğini üstlendi

LONDRA (AA) - Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisinden adaylığını koyacağını bildirdi.

Coventry kentinde partinin resmi açılışında konuşan Farage, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisinden adaylığımı koyacağım ve siyaseti iyi yönde değiştireceğim." dedi.

Brexit Partisinin liderliğini üstlendiğini belirten Farage, "Biz büyük bir ülke ve büyük bir milletiz ama Westminster'daki liderlik bizi zayıf düşürüyor. Bunu değiştirme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"Eşeklerin liderlik ettiği aslanlarız." diyen Farage, Brexit referandumunun sonucunun hayata geçirilememiş olmasını da "demokrasinin başarısızlığı" diye nitelendirdi.

Brexit Partisinin kuruluşu için başvuruyu aşırı sağ parti UKIP'in eski ekonomi sözcüsü Catherine Blaiklock ocak ayında yapmış, parti şubat ayında da resmi onay almıştı.

Halihazırda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Farage, İngiltere'yi Brexit'e götüren süreçte de önemli bir rol oynamıştı. Farage, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Brexit yanlısı kampanyanın önde gelen isimleri arasında yer almıştı.