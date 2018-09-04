HABER

Nihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hastanede kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (30), bisikletiyle işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Nihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hastanede kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (30), bisikletiyle işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, bugün saat 07.45 sıralarında, oğlu Kerem Efe Kasapoğlu'nu (5) kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Camisi yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Acı haberi alarak olay yerine gelen Kasapoğlu'nun Bozdoğan Adliyesi'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu sinir krizi geçirdi. Eşinin yerdeki bisikletini tekmeleyip, "Daha 5 yaşında oğlumuz var. Bu kadar erken mi olacaktı? Şimdi ne olacak Nihal? Bizi nasıl bırakıp, gidersin ?" diyerek, gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Kasapoğlu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyonet ile midibüsün şoförlerini gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Nihal, bisikletiyle işe giderken canından olduNihal, bisikletiyle işe giderken canından olduNihal, bisikletiyle işe giderken canından olduNihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Önce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdülerÖnce dövüp, bıçakladılar sonra ormana götürüp silahla öldürdüler
Park halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kameradaPark halindeki minibüsten cep telefonu hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.