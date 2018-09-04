Nihal, bisikletiyle işe giderken canından oldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hastanede kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (30), bisikletiyle işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, bugün saat 07.45 sıralarında, oğlu Kerem Efe Kasapoğlu'nu (5) kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Camisi yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ Acı haberi alarak olay yerine gelen Kasapoğlu'nun Bozdoğan Adliyesi'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu sinir krizi geçirdi. Eşinin yerdeki bisikletini tekmeleyip, "Daha 5 yaşında oğlumuz var. Bu kadar erken mi olacaktı? Şimdi ne olacak Nihal? Bizi nasıl bırakıp, gidersin ?" diyerek, gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Kasapoğlu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyonet ile midibüsün şoförlerini gözaltına aldı.



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