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Nihal Candan'dan banyoda bornozlu pozlar! Dekoltesi olay oldu

28.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Nihal Candan'dan banyoda bornozlu pozlar! Dekoltesi olay oldu

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, otel odasında paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesi olay...

İşte Benim Stilim programıyla tanınan ardından Survivor'a katılan Nihal Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz itirafıyla dikkat çeken Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Nihal Candan'dan Murat Boz itirafı! 'Murat Boz'la olan...'Nihal Candan'dan Murat Boz itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Nihal Candan son olarak otelin banyosunda bornozlu kareleriyle selfie çekti.

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Her karesiyle olay olan Candan'ın pozlarının gittikçe dekolteli olması gözlerden kaçmadı.

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Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı.

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Candan daha önce yaptığı bir açıklamada "Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik" demişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kimin parasıyla oralarda acaba
pazardan pay kapma pozu vitrin yapıyo

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