Nihal Candan'dan samimi itiraflar! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

Katıldığı yarışmalar ve yaptığı açıklamalarla günde olan Nihal Candan, müzik yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu. Nihal Candan bir döneme damga vuran Murat Boz olayıyla ilgili de açıklama yaptı. Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan; Murat Boz ile Eser Yenenler’in villasında bir gece eğlenceye katılmış ve bu konu gündemde büyük yer etmişti.

Nihal Candan

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan samimi açıklamalar yaptı. Murat Boz ve Eser Yenenler ile bir eğlencede görüntülenmeleriyle ilgili konuşan Nihal Candan şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla eğlenmeye gittik, eğlendiğim magazinel isimleri zor durumda hiçbir zaman bırakmak istemedim ve bu yüzden hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım. O dönem 19-20 yaşındaydım ve 'Bu konunun üstesinden gelebilir miyim?' diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum.

Bahar çocuksu biri olduğu için sonucu kestiremedi. İnsanlar çok acımasız, beni bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı."

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Nihal Candan, "Şu an hayatımda aşk var, gayet mutluyum" cümleleriyle mutluluğunu ifade etti.

SURVIVOR ZOR BİR YER Survivor yarışmasıyla ilgili de konuşan Nihal Candan, "Survivor bir kadın için gerçekten zor bir yer. Ben şov dünyasından geldiğim için avantajlıydım. Takipçim çoktu ama gönüllülerle yarıştım. Acun Ilıcalı böyle uygun gördü. Arkadaşlarım beni elemeyi unutmuştu. Survivor benim için askerlik gibiydi.

'Stilettolarınla mı geldin?' diye dalga geçtiler. Yine olsa yine giderdim, Acun Bey nasıl uygun görürse Gönüllüler'de de Ünlüler'de de yarışırım. Survivor 2020'de Cemalcan çok sempatik, Barış ise çok yakışıklı" açıklamasını yaptı.

ESTETİK İTİRAFI Çok fazla estetik sorusu aldığını belirten Candan, "Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı" yanıtını verdi.