Nihal Candan'dan yarı çıplak kar pozu! Mini şortuyla nefes kesti: "Siz yeter ki isteyin"

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, karlara aldırmadan yarı çıplak poz verdi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADI!

Çizme giydiği, bere ve eldiven taktığı görülen Nihal Candan'ın kar soğuğuna rağmen mini şort ve crop top giymesi dikkat çekti. Candan, balkona çıkarak kar manzarası eşliğinde poz verdi.

"DONDUM BEN BAKINCA"

Candan'ın pozuna karşılık pek çok beğeni ve yorum gelirken, kimi takipçisi "Dondum ben bakınca" şeklinde yorumda bulundu.

Nihal Candan, daha önce yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde de, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düşmüştü.



