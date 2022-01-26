MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan'dan yarı çıplak kar pozu! Mini şortuyla nefes kesti: "Siz yeter ki isteyin"

Nihal Candan'dan yarı çıplak kar pozu! Mini şortuyla nefes kesti: "Siz yeter ki isteyin"

26.01.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde paylaşımları ve İzzet Yıldızhan ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Nihal Candan'dan yarı çıplak kar paylaşımı geldi. Sosyal medyada gündemden düşmeyen isim, bu kez kar manzarasında ve mini şortuyla verdiği pozu paylaştı.

Nihal Candan'dan yarı çıplak kar pozu! Mini şortuyla nefes kesti: "Siz yeter ki isteyin"

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İzzet Yıldızhan'la çatışma yaşayan İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, karlara aldırmadan yarı çıplak poz verdi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADI!

Çizme giydiği, bere ve eldiven taktığı görülen Nihal Candan'ın kar soğuğuna rağmen mini şort ve crop top giymesi dikkat çekti. Candan, balkona çıkarak kar manzarası eşliğinde poz verdi.

xcvbdcfvsdf

"DONDUM BEN BAKINCA"

Candan'ın pozuna karşılık pek çok beğeni ve yorum gelirken, kimi takipçisi "Dondum ben bakınca" şeklinde yorumda bulundu.

11sdfsdfsdfgdfgsdf

Nihal Candan, daha önce yaptığı bir paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın ''Sahneye de külotla çıkmayın ya! Aileler izliyor'' sözlerine karşılık, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumunda bulunmuştu.

22xcvsdcvsdcvbdc

Fenomen isim geçtiğimiz günlerde de, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Kostümlerim Gülşen'in sahne kostümleriyle yarışır. Ne diyorsunuz İzzet abi?'' notunu düşmüştü.

33asdfvgsdfgsdfg

44xdcsxdcsd


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Survivor'da o ödül için yarıştılar!Survivor'da o ödül için yarıştılar!
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.