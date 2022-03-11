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Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

11.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa cesur stiliyle adından söz ettirdi. Lüks bir restoranda kahve içtiği anları paylaşan Nihal Candan, takipçileri tarafından topa tutuldu.

Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Bu Tarz Benim ve Survivor yarışmalarıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor. Göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Nihal Candan'a eleştiri yağdı.

Nihal Candan'ın ateşli stiline yorum yağdı! 'Göstermezsem olmaz'

Nihal Candan'ın paylaşımına ''Göstermezsem olmaz'', ''Vücudunu sergilemeyi marifet mi sanıyorsun?'', ''Komple soyun, rahatlarsın'' ve ''Hiç giyinmeseydin'' gibi birçok olumsuz yorum yapıldı.

Nihal Candan'ın ateşli stiline yorum yağdı! 'Göstermezsem olmaz'

Nihal Candan'ın ateşli stiline yorum yağdı! 'Göstermezsem olmaz'

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Nihal Candan'ın ateşli tarzına yorum yağdı! 'Hiç giyinmeseydin'

Bornozunu yarıya kadar indiren Nihal Candan, paylaşımına şeftali emojisi koymuştu.

Nihal Candan'ın ateşli tarzına yorum yağdı! 'Hiç giyinmeseydin'

Nihal Candan'ın ateşli tarzına yorum yağdı! 'Hiç giyinmeseydin'

Üniversitede hukuk üzerine eğitim alan ancak şöhrete kavuştuktan sonra güzellik merkezi açmaya karar veren Nihal Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

İddiaya göre Nihal Candan ve Murat Boz, Eser Yenenler'in evinde düzenlenen partide yakınlaşmış; Murat Boz, Aslı Enver'i Nihal Candan ile aldatmıştı.

Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'


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Nihal Candan
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