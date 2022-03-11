Nihal Candan'ın ateşli tarzı topa tutuldu! 'Hiç giyinmeseydin'

Bu Tarz Benim ve Survivor yarışmalarıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor. Göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Nihal Candan'a eleştiri yağdı.

Nihal Candan'ın paylaşımına ''Göstermezsem olmaz'', ''Vücudunu sergilemeyi marifet mi sanıyorsun?'', ''Komple soyun, rahatlarsın'' ve ''Hiç giyinmeseydin'' gibi birçok olumsuz yorum yapıldı.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Bornozunu yarıya kadar indiren Nihal Candan, paylaşımına şeftali emojisi koymuştu.

Üniversitede hukuk üzerine eğitim alan ancak şöhrete kavuştuktan sonra güzellik merkezi açmaya karar veren Nihal Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

İddiaya göre Nihal Candan ve Murat Boz, Eser Yenenler'in evinde düzenlenen partide yakınlaşmış; Murat Boz, Aslı Enver'i Nihal Candan ile aldatmıştı.



