Nihal Candan küvetten paylaştı

İşte Beni Stilim adlı yarışmayla şov dünyasına adım atan Survivor’da da şansını deneyen Nihal Candan, sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri. Paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelmeyi başaran isim, bu sefer mor bikinisiyle küvetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Uzun süredir kaldığı otelde seksi karelerini paylaşan sosyal medya fenomeni, bazı fotoğraflarda kombinini mor bikinisiyle birlikte güneş gözlüğü ve krem rengi uzun çizmelerle tamamladı.

BEĞENDİĞİ ERKEK TİPİ CAN YAMAN

Sosyal medya fenomeni geçtiğimiz günlerde en beğendiği erkek tipini olarak Can Yaman olduğunu söylemiş, erkek arkadaşıyla bu tartıştıklarını belirtmişti.

