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Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

12.01.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan'ın ''Külotla sahneye çıkmayın'' sözlerine yaptığı ''Böyle erkekler bana sapık gibi geliyor'' yorumuyla dikkat çeken fenomen Nihal Candan, bu defa sevgilisiyle verdiği dudak dudağa pozuyla adından söz ettirdi.

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Candan, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu, takipçileriyle paylaştı.

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Nihal Candan'dan olay İzzet Yıldızhan paylaşımı! ''Bana sapık gibi geliyor!''Nihal Candan'dan olay İzzet Yıldızhan paylaşımı! ''Bana sapık gibi geliyor!''

1995 yılında Mersin'de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı.

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Bu Tarz Benim yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan da, aynı yarışma programıyla ünlendi.

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

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Nihal Candan
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