Nihal Candan sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı!

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Candan, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu, takipçileriyle paylaştı.

1995 yılında Mersin'de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı.

Bu Tarz Benim yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan da, aynı yarışma programıyla ünlendi.

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.





