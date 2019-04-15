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Nihal Candan sınırları aştı! 'Silikonları yeni yaptırdım' pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Survivor adası sonrasında açıldıkça açılan Nihal Candan şimdi de silikon taktırdı iddiaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Benim Stilim yarışması sayesinde kardeşi Bahar Candan ile gündemimize giren Nihal Candan, paylaştığı son fotoğraflarla olay oldu.

Bahar Candan silikonlarını yeniledi

İşte Benim Stilim yarışması sayesinde kardeşi Bahar Candan ile gündemimize giren Nihal Candan, paylaştığı son fotoğraflarla olay oldu.
Instagram hesabına göğüs dekolteli pozlarını yerleştiren Nihal Candan, silikon taktırda iddialarını yeniden ateşledi. Bir takipçisi de bunu dile getirip fotoğrafın altına 'Silikonlarimi yeni yaptırdım pozu' diye yazdı.
Giyim tarzı ve 'seksi' fotoğrafları ile takipçilerinden 'edep' sınırlarını aştın yorumu alan Nihal Candan, alay konusu olmaya başladı. Bir takipçisi bu paylaşımına'Bacım silikonun küçük olmuş sanki ya😂' diye yazdı.
Nihal Candan medyanın gündemine ilk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla çıkmıştı. Nur Yerlitaş'ın 'vasat' olarak nitelediği Nihal Candan, yarışmada da derece elde edememişti.
Moda yarışmasından elde ettiği bilinirlikle Survivor yarışmasına katılan Nihal Candan, adadaki performansı ile de dalga konusu olmuştu. Dominik adasına gitmeden önce günlerce spor salonlarında hazırlık yapan Nihal Candan, Survivor tarihinin en başarısız yarışmacısı olarak adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Nihal Candan adadan döndükten sonra inanılmaz bir değişim içine girdi.
Bir güzellik merkezi açan Nihal Candan, kendini baştan aşağı yeniledi. Estetiklerle yüzünün şeklini değiştiren Nihal Candan, silikon taktırdığı göğüsleri ile de giyim tarzını frapan bir hale getirdi.
İşte Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim günleri ve estetikler sonrasında geldiği son hali:
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Anahtar Kelimeler:
bahar candan silik

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