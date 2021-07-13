Nihal Candan tatilde! "Süper kusursuz fizik"

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, tatil sezonunu Ege'de açtı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Candan, iskelede paylaştığı pozlara güneş emojisi koydu.

Düzgün fiziğiyle övgüler alan Candan'a takipçileri yorum yağdırdı. Pek çok takipçi paylaşıma "Ablam Kylie görmesin delirecek" ve "Süper kusursuz fizik" yorumlarında bulundu.

Nihal Candan geçtiğimiz günlerde "Seksapeliyle ön planda olan bir kadınsın. Kendini seksi buluyor musun?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yakın çevrem benim daha çok sempatik yönümün ön planda olduğunu söylüyor. Kız whatsapp grubumuzdaki samimi muhabbetlerde 'Instagram'da biraz daha Akrep kadını gibisin' diyorlar. Özellikle bir şey yapmıyorum, nasıl seksi olunur, onu da bilmiyorum. Sadece modada dekolte gerçeği var ama kıyafetin dekoltesi olur, dekoltenin kıyafeti olmaz. Ben o sınırlardayım aslında ama insanların o sınırları kavraması için de trendleri takip ediyor olması, biraz modayla ilgileniyor olması lazım."

