MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan tatilde! "Süper kusursuz fizik"

Nihal Candan tatilde! "Süper kusursuz fizik"

13.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, Ege tatilinde yayınladığı karelerle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı. Beyaz bikini giyen Candan'a yorum yağdı.

Nihal Candan tatilde! "Süper kusursuz fizik"

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, tatil sezonunu Ege'de açtı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Candan, iskelede paylaştığı pozlara güneş emojisi koydu.

Nihal Candan'dan Survivor açıklaması: Tuvaletimizi yapıp...Nihal Candan'dan Survivor açıklaması: Tuvaletimizi yapıp...

Düzgün fiziğiyle övgüler alan Candan'a takipçileri yorum yağdırdı. Pek çok takipçi paylaşıma "Ablam Kylie görmesin delirecek" ve "Süper kusursuz fizik" yorumlarında bulundu.

1

Nihal Candan geçtiğimiz günlerde "Seksapeliyle ön planda olan bir kadınsın. Kendini seksi buluyor musun?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yakın çevrem benim daha çok sempatik yönümün ön planda olduğunu söylüyor. Kız whatsapp grubumuzdaki samimi muhabbetlerde 'Instagram'da biraz daha Akrep kadını gibisin' diyorlar. Özellikle bir şey yapmıyorum, nasıl seksi olunur, onu da bilmiyorum. Sadece modada dekolte gerçeği var ama kıyafetin dekoltesi olur, dekoltenin kıyafeti olmaz. Ben o sınırlardayım aslında ama insanların o sınırları kavraması için de trendleri takip ediyor olması, biraz modayla ilgileniyor olması lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemdeBiseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemde
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İtalyan şef Danilo'nun ailecek tatil keyfi! Soluğu orada aldıİtalyan şef Danilo'nun ailecek tatil keyfi! Soluğu orada aldı
Anahtar Kelimeler:
survivor Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.