Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden fenomen Nihal Candan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Nihal Candan, kırmızı iç çamaşırlı banyo pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz günlerde Al Sana Haber programına konuk olarak katılan Nihal Candan, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle yine olay yaratmıştı.

Frikik vermekten kaçınan Nihal Candan, paylaşımlarında göğsünü eliyle kapatmayı tercih etmişti.

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor.

Şöhret kapısını araladıktan sonra asıl mesleği olan avukatlığı bir kenara bırakarak güzellik merkezi açan Nihal Candan, doçent bir babanın kızı.

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in iddialı yapımlarından Survivor'a da katılmıştı. Adadan döndükten sonra Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, bu konuda yetenekli olmadığını ve teklifi reddettiğini öne sürmüştü.





