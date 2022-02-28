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  4. Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

28.02.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Bu Tarz Benim programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nihal Candan, şimdilerde cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Nihal Candan, bu defa kırmızı iç çamaşırlı banyo pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden fenomen Nihal Candan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Nihal Candan, kırmızı iç çamaşırlı banyo pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Nihal Candan sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Al Sana Haber programına konuk olarak katılan Nihal Candan, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle yine olay yaratmıştı.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Frikik vermekten kaçınan Nihal Candan, paylaşımlarında göğsünü eliyle kapatmayı tercih etmişti.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Instagram'da 800 binden fazla takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Şöhret kapısını araladıktan sonra asıl mesleği olan avukatlığı bir kenara bırakarak güzellik merkezi açan Nihal Candan, doçent bir babanın kızı.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in iddialı yapımlarından Survivor'a da katılmıştı. Adadan döndükten sonra Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Nihal Candan, bu konuda yetenekli olmadığını ve teklifi reddettiğini öne sürmüştü.

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Nihal Candan yine sınırları zorladı! Bu defa banyodan kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaştı

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Bahar Candan Nihal Candan
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