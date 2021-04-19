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Nihal Koldaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

19.04.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihal Koldaş Star Tv ekranlarında başlayan Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosunda yer almasıyla gündeme geldi. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Nihal Koldaş aynı zamanda tiyatro yönetmenidir. Kağıt Ev dizisi Gülsüm karakterine hayat veren Nihal Koldaş'ın hayatı ve yaşı araştırılıyor. Peki, Nihal Koldaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, ayrıntılar...

Nihal Koldaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Nihal Koldaş gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Kağıt Ev dizisinin Gülsüm karakteri ile sevenleri ile buluşacak olan Nihal Koldaş Türk oyuncu ve tiyatro yönetmenidir. Peki, Nihal Koldaş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

NİHAL KOLDAŞ KİMDİR?

Nihal Koldaş , Türk oyuncu ve tiyatro yönetmenidir. En bilinen rolleri, Masumiyet filmindeki Yusuf'un (Güven Kıraç) dilsiz ablası ve Bıçak Sırtı dizisindeki konağın hizmetçisi Gönül'dür. Ayrıca, Masumiyet'in Zeki Demirkubuz'la birlikte iki yapımcısından biridir.

Yoğunlukla tiyatro çalışmaları yapan Nihal Koldaş 1997 yılında, Bilsak Tiyatro Atölyesi bünyesinde Heiner Muller'in Hamlet Makinesi ve Shakespeare'in Hamlet oyunlarından yola çıkılarak yazılan Park Yapılmaz oyununu Ceysu Koçak'la birlikte tasarladı ve kurguladı. 1999'da Bilsak Tiyatro Atölyesi'nin 11. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde de sahnelenen oyunu Kurbağa Öyküleri'nde rol aldı.

Nihal Koldaş, 2003 yılında Tiyatro Diyez'de, başrolünü Hale Soygazi'nin oynadığı Özel Bir Gün adlı oyunu yönetti. 2004 yılında Aylin Deveci ve Gözde Saner'le birlikte Sevim Burak’ın Mut adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve oyunu yönetti. Nihal Koldaş, 2005 yılında Angels in America oyunuyla ünlü yazar Tony Kushner'ın, batılı bir kadının tarih boyunca sömürülen doğudan af dilemesini anlatan tek kişilik Evcimen /Kabil oyununda rol aldı.

Koldaş, 2007 yılı Kasım ayında, Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi ürünü olan, çevirisini, proje tasarımını ve kurgusunu yaptığı ve rol aldığı Beckett Grimavi oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşmuştur. Ayrıca, Kanal D'de yayınlanan Bıçak Sırtı dizisinde rol almış ve Bilsak Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesinde çalışmayı sürdürmüştür. Koldaş, 2012 yılında yönetmenliğini Umut Dağ'ın üstlendiği Kuma isimli filmde başrol oynamıştır.

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