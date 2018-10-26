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"Nihal Olçok'un Gözünde 15 Temmuz Destanı" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok: - "Erol Bey'in vazifesinden dolayı Abdullah aynı zamanda kardeşlerinin babasıydı. O yüzden Şamil ve Emir'in kaybı 2 baba bir ağabey"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü tarafından "Nihal Olçok'un Gözünde 15 Temmuz Destanı" konferansı düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi, Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok, KBÜ Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansta, artık hayatta 5 kişi olmadıklarını,15 Temmuz'da hayatının, yaşam biçiminin değiştiğini söyledi.

Olçok, 2 yıldır aynı masada yemek yemediklerini dile getirerek, "Çünkü biz üçümüz hala bir araya gelip ikisinin gittiğini konuşmadık. Abdullah'ı en son bir hafta önce rüyamda gördüm. Abdullah'ın küçüklüğünü gördüm, küçüklükteki kokusunu hissettim." ifadelerini kullandı.

O gece evde beraber olmadıklarını, Abdullah'ın babası Erol Olçok ile gittiğini anlatan Olçok, "Eğer öyle olacağını bilseydim 'Gitme' derdim." diye konuştu.

Abdullah'ın kardeşlerine çok düşkün olduğunu anlatan Olçok, "Erol Bey'in vazifesinden dolayı Abdullah aynı zamanda kardeşlerinin babasıydı. O yüzden Şamil ve Emir'in kaybı, 2 baba bir ağabey." ifadelerini kullandı.

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"Nihal Olçok'un Gözünde 15 Temmuz Destanı" Karabük KBÜ Konferans Nihal Olçok

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