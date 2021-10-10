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Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin

10.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın, konuşmasında filmde kadın emeğine ve İstanbul Sözleşmesi'ne de değindi. Yalçın'ın konuşması sırasında ödülü vermek için bekleyen Tamer Karadağlı'nın çeşitli mimikleri ve Yalçın'ın konuşması devam ederken araya girip kendisine ödülünü vermesi sosyal medyada konu oldu. Yalçın, sonrasında "Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin, bu gece benim gecem" paylaşımı yaptı.

Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda Cumartesi gecesi düzenlendi.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen festivalin sonunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog ise ödül töreninin en fazla gündeme gelen bölümü oldu.

Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında ödülü vermek için arkasında bekleyen Tamer Karadağlı'nın saatine bakması, çeşitli mimikleri ve Yalçın'ın konuşması devam ederken araya girip kendisine ödülünü vermesi sosyal medyada konu oldu.

Filmde çok fazla kadın emeği olduğuna değinen ve bunun önemini anlatan Nihal Yalçın, yönetmenine teşekkür ederken ödül verilince "Kim verdi ödülü? 'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Karadağlı ise "Rica ederim. Ödülünüzle birlikte konuşun diye, kaldırın böyle ve zafer konuşmanızı öyle yapın" karşılığını verdi.

Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyerek sözlerini bitirdi.

Bu görüntülerin gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Twitter hesabından "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" paylaşımı yaptı.

https://twitter.com/NiyalApla/status/1446926496577241088?s=20

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat Yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni, Şevval Sam'ın konseriyle başladı.

Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yaptığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı.

Kırmızı halıda oyuncular ve sinemaseverler maskeleriyle geçiş yaparken Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle halıdan geçti. Evgar, "Annemin diktiği kıyafetle geldim. Ödül vereceğim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim" diye konuştu.

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