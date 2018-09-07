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Nihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle işine giden Nihal Kasapoğlu'nun (30) yaşamını yitirmesine neden olan kazanın, yakındaki marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Nihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle işine giden Nihal Kasapoğlu'nun (30) yaşamını yitirmesine neden olan kazanın, yakındaki marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu.
Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, geçen 4 Eylül'de saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu. Kasapoğlu, ertesi gün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Gül Camisi'nde kılınan namaz sonrası Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.
Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeşye sevk edilen kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanırken, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazadan 3 gün sonra Kasapoğlu'nun feci ölümünün yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis incelemek üzere görüntüleri aldı.
Kasapoğlu'nun bisikletiyle kamyonetin kapısına çarpıp, yola düşmesi ve üzerinden bir servis midibüsünün geçmesi, görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Nihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıNihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıNihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktıNihal'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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