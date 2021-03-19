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Nihan Günay kimdir? Nihan Günay kaç yaşında ve nereli? İşte kahvaltı haberlerinin başarılı sunucusu…

19.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Haber’in ardından ATV kanalında Kahvaltı Haberleri’ni sunmaya başlayan Nihan Günay, aynı zamanda “ATV Hafta Sonu Haberleri”nin de sunucusudur. Meslek hayatına muhabirlik yaparak başlayan Nihan Günay, ilk olarak Kanal D ekranlarında muhabirlik yapmaya başlamıştır. Nihan Günay, 2002 yılında ise Özcan Altıntaş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de bir oğlu olmuştur.

Nihan Günay kimdir? Nihan Günay kaç yaşında ve nereli? İşte kahvaltı haberlerinin başarılı sunucusu…

Nihan Günay, uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra meslek hayatına sunuculuk yaparak devam etme kararı almış ve sunuculuk hayatına ise “Dizi Haber” isimli program ile başlamıştır. İşte ATV’de her sabah yayınlanan “Kahvaltı Haberleri”nin başarılı sunucusu Nihan Günay hakkında merak edilen detaylar…

NİHAN GÜNAY KİMDİR?

Nihan Günay, 19 Ekim 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çalışma hayatına Kanal D ekranlarında muhabir olarak başlamış ve kendini gazetecilik alanında geliştirmek istemiştir.
Sonrasında TGRT’de muhabirlik yapmaya devam eden Nihan Günay, CNN Türk ve A Haber kanallarında da görev almıştır. 10 yıl boyunca muhabir olarak çalışan başarılı gazeteci, kariyerine sunuculuk yaparak devam etme kararı almıştır.

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Sunuculuk hayatına ‘Dizi Haber’ isimli program ile başlayan Nihan Günay, A Haber’de ‘Hafta Sonu Haber Bülteni’ ile devam etmiştir. Buradaki başarısının ardından ATV ekranlarına gelen başarılı sunucu, ‘Kahvaltı Haberleri’ ve ‘ATV Hafta Sonu Haberleri’ ile seyirci karşısına çıkmaya devam etmektedir.

Özcan Altıntaş ile evli olan başarılın sunucunun bu evlilikten bir de erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Terazi burcu özelliklerine sahip olan Nihan Günay, 1.66 metre uzunlukta ve 57 kilogram ağırlıktadır.

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